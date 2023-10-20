تراند اليوم : رئيس حماس: نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر .. وحزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد

صحيفة الخليج 365 : قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر".

دعم حزب الله وإيران

وشدد بالقول إن "حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي".

وأشار إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مشدداً بالقول: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب، وحزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".

عدد الأسرى

وأكد أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، مشدداً بالقول: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين"، مشيراً بالقول: "معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل"، وفقا لما قاله في حوار مع قناة "العربية".

موقف عربي إسلامي يضغط على الغرب

وطالب مشعل العرب بحماية غزة، مؤكداً بالقول إنه "لا توجد أصوات في غزة تنتقد المقاومة.. نريد موقفا عربيا إسلاميا يضغط على الغرب لوقف الحرب".