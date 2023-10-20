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تراند اليوم : ما هو فنجان الجاهة عند البدو ؟ .. شاهد : صانع محتوى يكشف المقصود به ويوضح حسناته

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صحيفة الخليج 365 : كشف صانع المحتوى سائد السردي عن المقصود بفنجان الجاهة عند البدو.

وقال السردي أن "فنجان الجاهة عند البدو هو من القهوة المرة ولكن له عادات وتقاليد يجب أن تتبع، فإذا جاءت جاهة حتى تطلب طلب معين من معزب فعلى اللي يقهوي الجاهة إنه يسألهم شيمانكم بينكم يعني بمين أبدأ، فالجاهة تقول "عند أبو فلان راس الجاهة ".

وتابع: يصبه معزب فنجان الجاهة لراس الجاهة ويقول "لنا عندك مطلب يا أبو فلان ويحطه قدامه" فإذا وافق معزب على طلب راس الجاهة قال اشرب قهوتك وأبشروا باللي جيتوا به.

وأضاف : ومن حسنات هذا الفنجان إن أكبر قضية تصير تنحل على عكس الآن تلقون بعض الرجال يبلط ولا هو سامع ولا رادد على حدا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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