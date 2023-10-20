تراند اليوم : أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية .. سفينة حربية أمريكية تعترض وتسقط صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل

صحيفة الخليج 365- وكالات : قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن سفينة حربية أمريكية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ في الجو وعدة طائرات مسيّرة في شمال البحر الأحمر، أُطلقت من اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراضها ربما كانت متجهة نحو أهداف في إسرائيل، ولا يمكن القول تحديدًا ما كانت تستهدفه.

وقال متحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكنها انطلقت من اليمن، متجهة شمالاً على امتداد البحر الأحمر، ربما نحو أهداف في إسرائيل".

فيما كشف مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، إن الصواريخ أطلقها مقاتلو جماعة الحوثي الإرهابية، وأشار المصدران إلى أنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة "يو إس إس كارني" أو أطلقت باتجاه هدف آخر.