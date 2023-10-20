شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن بن مساعد يعلن مرضه: "أصبت بكورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إصابته بفيروس كورونا، مساء اليوم الخميس.

وكتب الأمير عبر منصة إكس: "أعاني من زكام حاد وسعال شديد جدًا وارتفاع ضغط.. تعرضت لنفس الوعكة من 6 أشهر.. ولكن هذه المرة اتضح أنني أصبت بكورونا.. الحمدلله على كل حال.. دعواتكم".

الأمير عبد الرحمن بن مساعد

كان الأمير عبد الرحمن بن مساعد أعلن قبل عدة أشهر تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد التغريدة التي كشف فيها عن مروره بعارض صحي ألم به.

وقال بن مساعد في وقتها، رداً على العديد من الاستفسارات حول حالته الصحية، إنه حصل له شبه تمزق في أسفل الظهر، وكانت آلامه شديدة، وقد أخذ مسكنات، وذكر له الطبيب أن الأمر سيستمر أياما قليلة وتعود الأمور لطبيعتها.