صندوق الاستثمارات العامة يطرح 3.5 مليار دولار في صكوك دولية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار. وبلغ إجمالي الطرح 3.5 مليارات دولار أمريكي، موزعاً على شريحتين: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.
وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق.
وسيدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وسيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.
المصدر: واس
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