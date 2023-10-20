ولي العهد يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التصعيد العسكري في غزة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس، التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً.
وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
كما أكد سموه أهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة.
المصدر: واس.
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