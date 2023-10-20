"اكتشف السرالخارق..هذه العشبة السحرية تنقذك من السموم وتخفض سكر الدم في وقت قياسي!"

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عدن - ياسمين التهامي -

غالباً ما يستخدم العديد من الأشخاص الليمون في وصفات تطهير الجسم، ولكن هناك نبات آخر يمكنه أن يحقق معجزات ويساعدك في التخلص من السموم في جسمك في وقت قصير دون تغيير عاداتك الغذائية. تكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال في أنها غنية بالمعادن التي تقوم بتنقية الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكزبرة تستطيع جذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الأعضاء الداخلية وأنسجة الجسم.

تعد الكزبرة مفيدة للكبد وتحسن وظائف الكلى وتمنع حصى الكلى وتساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم. وفقًا لوكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضروات في فرنسا، تحتوي الكزبرة على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. يمكن استخدام أوراق الكزبرة الطازجة والبذور المجففة في الطهي كتوابل، وتتميز الأوراق بطعم حمضي مختلف عن البذور. الكزبرة هي نبات عشبي حولي يصل ارتفاعه إلى 50 سم وله أوراق علوية دقيقة التقطيع وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون وتعطي ثمارًا صغيرة صفراء إلى بنية اللون.

تُعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة ويُستخدم البذور والزيت العطري والأوراق في الطهي. تُزرع الكزبرة في السودان كمحصول شتوي في أكتوبر ونوفمبر، وتُفضل الأراضي الصفراء والثقيلة لزراعتها. يتم حصاد الكزبرة عندما يصبح النبات أصفر مخضر وثمارها مكتملة النضج والتكوين ولونها أخضر مصفر وشبه جافة. يُفصل الثمار عن النباتات الجافة ويتم تجفيفها قبل التخزين. تُستخدم الكزبرة في الطهي ويمكن تصديرها بشرط أن تكون سليمة ونظيفة وخالية من الحشرات والأمراض وأن تحتوي على نسبة معينة من الزيت الطيار والرماد الكلي والرماد الذائب في الحمض.