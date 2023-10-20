شكرا لقرائتكم خبر عن بدون جهاز تفتيت الحصى.. فاكهة صغيرة الحجم تدر البول وتفتت حصوات الكلى وتكنس السموم من الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد تنظيف الكلى والكبد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ على الأجهزة الحيوية بالجسم للقيام بوظائفها، وطبقا لما نقلته صحيفة “صدى البلد” عن موقع “justhealthylife” هناك عدد من الأعشاب يعتبر أهمها البقدونس الذي يعمل على منع الإصابة بأمراض الكلى أو تكون الحصوات بالكلى ومنع تراكم السموم بالجسم. البقدونس يستطيع تطهير الكلى لاحتوائه على كمية وفيرة من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين C,A,k الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد وهي التي تعتمد عليها الكلى في القيام بوظائفها. وبالإضافة إلى قدرة البقدونس على تطهير الكلى فإنه يحتوي على مجموعة من الخصائص الطبية لتحسين الصحة فهو مضاد للميكروبات وفقر ال، والتخثر، ويعمل على تخفيض الدهون بال ويمنع تسمم الكبد، ويقلل من ارتفاع ضغط ال، ويعتبر مدرا قويا للبول، ويعوض نقص السكر بال، ويكافح الأكسدة وينظم الدورة الشهرية. كذلك فإن البقدونس ذو فعالية كبيرة في علاج حصى الكلى ويدفعها للخارج، وشاي البقدونس يزيد من عملية التخلص من البول بالجسم كما يعمل على منع امتصاص انسجة الكلى للأملاح مما يعوق تكوين حصوات الكلى.. وإليك طريقة إعداد مشروب البقدونس لتطهير الكلي من السموم.

المكونات:

— حفنة من البقدونس الطازج.

— 8 أكوب من الماء.

— 2 ملعقة كبيرة من العسل.

— عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

— يغسل البقدونس جيدا ثم ي إلى كبيرة.

— يغلى الماء على متوسطة ال.

— عنا يصل الماء للغليان يضاف إليه البقدونس وتخفض ال.

— يترك على هادئة لمدة 10 دقائق

نرفع الماء من على ال ونتركه ليبرد ثم يضاف عصير الليمون والعسل.

— نتناول من هذا المشروب من كوب إلى 2 يوميا.

— إذا قمت بإعداد كمية كبيرة من المشروب يمكن حفظها في الثلاجة وتناول منها أسبوعيا.

— في حالة معاناة الشخص من مرض في الكلى يجب استشارة الطبيب قبل تناول شاي البقدونس.

— من الضروري معرفة أن شاي البقدونس غير مفضل للنساء الحوامل لأنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية والإجهاض.

فاكهة تغسل الكلى

1- يعتبر القرنبيط نباتًا مغذيًا ومصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب.

كما أنها مليئة بالمركبات المضادة للالتهابات مثل الإندولات وهي مصدر ممتاز للألياف، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام القرنبيط المهروس بدلاً من البطاطس للحصول على طبق جانبي منخفض البوتاسيوم.

2- التوت الأزرق مليء بالعناصر الغذائية وهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكنك تناولها

على وجه الخصوص ، يحتوي التوت الحلو على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، والتي قد تحمي من أمراض القلب وب أنواع السرطان والتدهور المعرفي ومرض السكري .

3- العنب الأحمر ليس فقط لذيذًا ولكنه يوفر أيضًا الكثير من التغذية في عبوة صغيرة، كما إنها غنية بفيتامين ج وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاببالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العنب الأحمر على نسبة عالية من الريسفيراترول ، وهو نوع من الفلافونويد ثبت أنه يفيد صحة القلب ويقي من مرض السكري والتدهور المعرفي