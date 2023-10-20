شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول فول الصويا لمدة 7 أيام وفق أحدث الدراسات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد فول الصويا من أكثر الأطعمة المفيدة لتعزيز صحة جسم الإنسان، حيث يعتبر من المأكولات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة والضرورية التي يحتاج إليها جسم الإنسان وهو ما يجعل فول الصويا من الأطعمة الصحية بامتياز، بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج الكثير من الأضرار والمشاكل الصحية المختلفة ويقي الإنسان من الإصابة بعدد كبير من الأمراض الخطيرة، وسوف نلقي الضوء من خلال هذا التقرير على أهم وأبرز الفوائد الصحية لفول الصويا.

فول الصويا

أظهرت الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة أن تناول فول الصويا بصفة منتظمة يساعد بشكل فعال في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويعمل على رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وهو ما يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وقد أجرى الباحثون اليابانيون دراسة علمية حديثة لمعرفة فوائد أكثر لتناول فول الصويا.

وقد أجريت الدراسة على ما يقرب من مائة ألف شخص في اليابان على مدار 15 عاماً، حيث قاموا هؤلاء الأشخاص بتناول الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا، واستنتج الباحثون أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا أقل عرضةً للإصابة بالأمراض المزمنة التي تسبب الوفاة بنسبة تصل إلى 10 %، يأتي ذلك بسبب احتواء فول الصويا على مركبات مفيدة تساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

فوائد فول الصويا

يشير الباحثون إلى أن فول الصويا يعتبر من المصادر الغنية بعنصر البوتاسيوم ويحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية وهو ما يساهم بشكل كبير في السيطرة على الوزن والحد من زيادة الوزن وحماية الإنسان من خطر الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى أن فول الصويا يحتوي على مركبات الايسوفلافون والتي تعمل على خفض ضغط الدم بشكل مذهل.

وأثبتت الدراسة أيضاً أن تناول منتجات فول الصويا بشكل منتظم يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة 10% أيضاً، حيث أن الأشخاص الذين يعتادون على تناول أطعمة تحتوي على فول الصويا ينعمون بصحة أفضل ويكونون أقل عرضةً للإصابة بهذه الأمراض.