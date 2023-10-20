شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتبرع بكليته لصديقه لينقذه من الموت في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة إنسانية سطرت ضمن قصص التضحية والعطاء والبذل بمنطقة حائل؛ سارع عبدالرحمن غايب الشريهي، في التبرع بإحدى كليتيه لصديقه سالم الشمري.

فقد عاني الشاب سالم الشمري من الألم عدة سنوات، حتى قدم له صديقه هدية ثمينة من جسده وتبرع له بكليته في عملية تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

واختار “الشريهي” أن يكون أحد أبناء منطقة حائل الأكثر من 45 مواطنًا الذين تبرعوا بأعضائهم من الكلى أو جزء من الكبد، وذلك منذ عام 1437هـ.