شاهد المقطع الذي هز مشاعر الملايين.. أب فلسطيني بحرقة: "مرتي وولادي ماتوا يا عالم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 9:35 مساءً

"مرتي وولادي ماتوا يا عالم".. هكذا صرخ أب فلسطيني مكلوم بعد أن فقد كل ما يملك في هذه الحياة؛ إثر قصف إسرائيلي غاشم أتى على منزله، وأزهق أرواح أطفاله وزوجته. ووثق مقطع مرئي المشهد الصادم، الذي هز مشاعر ملايين المشاهدين، حيث بدا الرجل في حالة صدمة وذهول، بينما حاول من حوله تهدئة روعه، وتخفيف مصابه الأليم، فيما ظهر في الخلفية حجم الدمار الذي أحدثه قصف الاحتلال الغاشم. ووفقاً لما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي" عن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد استشهد نحو 3785، بينهم 1542 منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر. وبلغ عدد المنازل المدمرة نحو 10500 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل، وفقاً لما ذكره وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة. كما حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة من كارثة إنسانية وبيئية في القطاع؛ لوجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة.

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