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تراند اليوم : شاهد: لاعبو النصر يفاجئون رونالدو داخل الملعب بالاحتفال به والكشف عن المناسبة

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو نشره حساب نادي النصر الرسمي عبر منصة "إكس"، احتفال لاعبو نادي النصر، بالأرقام القياسية التي حققها زميلَهم بالفريق البرتغالي "".

وأظهر الفيديو لاعبي الفريق وهم يحملون قالب كيك، ويتوجهون إلى رونالدو وهو في الملعب .

وأبان الفيديو الكيك مزينا بالأرقام القياسية التي حققها رونالدو خلال مسيرته الكروية، فيما وجّه اللاعب الشكر لزملائه، معربا عن سعادته بتصرفهم تجاهه.

وفي نهاية الفيديو ظهر رونالدو ولاعبو الفريق وهو يلتقطون الصور التذكارية.
شاهد: لاعبو النصر يفاجئون رونالدو داخل الملعب بالاحتفال به والكشف عن المناسبة
شاهد: لاعبو النصر يفاجئون رونالدو داخل الملعب بالاحتفال به والكشف عن المناسبة
شاهد: لاعبو النصر يفاجئون رونالدو داخل الملعب بالاحتفال به والكشف عن المناسبة
شاهد: لاعبو النصر يفاجئون رونالدو داخل الملعب بالاحتفال به والكشف عن المناسبة
شاهد: لاعبو النصر يفاجئون رونالدو داخل الملعب بالاحتفال به والكشف عن المناسبة
شاهد: لاعبو النصر يفاجئون رونالدو داخل الملعب بالاحتفال به والكشف عن المناسبة
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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