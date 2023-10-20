تراند اليوم : همة السعوديين لا حدود لها .. شاهد.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو يوثق سرعة تطور الأعمال في ملعب الهلال الجديد "المملكة أرينا"

صحيفة الخليج 365: نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق آخر تطورات الأعمال بملعب الهلال "المملكة أرينا".

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وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا: يعملون الليل والنهار لكي يسعدوكم...همة السعوديين لا حدود لها.

وأظهر الفيديو اكتمال القاعات الخاصة بالاجتماعات والغرف ودورات المياه، فيما تم الانتهاء من توزيع الإنارات التفاعلية بالسقف والشاشات الداخلية وبعض الأعمال الفنية.