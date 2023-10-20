تراند اليوم : كم سيدفع "الفيفا" للهلال بعد إصابة نيمار؟

صحيفة الخليج 365: يستطيع نادي الهلال، الحصول على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إصابة لاعبه نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال لقاء البرازيل وأورغواي أمس الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.

​​​​​​وبحسب شبكة "RMC Sport" الفرنسية، يمكن للهلال تفعيل قانون "برنامج حماية الأندية" للحصول على تعويض من "الفيفا" لأن نيمار أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده.