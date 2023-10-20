شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء ماليزيا وجمهورية لاوس يصلان الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء أمس الخميس، رئيس وزراء مملكة ماليزيا أنور إبراهيم والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة.

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وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير مملكة ماليزيا لدى المملكة داتوك وان زايدي وان عبد الله، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس وزراء جمهورية لاوس

كما وصل إلى الرياض مساء أمس الخميس، رئيس وزراء جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية سونيكساي سيفاندون والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.