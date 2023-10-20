شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الهلال والخليج

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباراة الهلال والخليج اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق مباراة الهلال والخليج في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى فريق الهلال من الفوز على حساب الخليج من أجل الحصول على الثلاثة نقاط والتربع على عرش صدارة دوري روشن السعودي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

وتقرر نقل مباراة الهلال والخليج عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي.