شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة.. تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة الخليج في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وتنطلق مواجهة الهلال والخليج في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج

ويغيب عن مواجهة الهلال والخليج النجم نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة قوية على مستوى الرباط الصليبي والغضروف، وجاء تشكيل الهلال المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – على البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – روبين نيفيز – ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

وتنقل مواجهة الهلال والخليج عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق على هذه المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي.