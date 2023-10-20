شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة الهلال والخليج اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي والكرة العالمية من معرفة من هو معلق مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار الجولة العاشرة من البطولة المحلية.

وتنطلق مواجهة الهلال والخليج في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الهلال والخليج

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة من لعب 9 مباريات حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الهزيمة من قبل.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق الخليج يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من لعب 9 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاثة مباريات وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات.

معلق مباراة الهلال والخليج

وتنقل فعاليات مباراة الهلال والخليج عبر قناة SSC HD1 وتم تعيين المعلق الرياضي فهد العتيبي للتعليق على تلك المباراة.