تراند اليوم : مشاجرة عنيفة بين المتحدث باسم ⁧‫الجيش الإسرائيلي‬⁩ والفنانة أنغام.. والأخيرة: الأدب مش مع اللي زيك يا صهيوني

صحيفة الخليج 365: نشبت مشاجرة كلامية حادة بين الفنانة المصرية أنغام والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابيهما على منصة "إكس"، بسبب الحرب في غزة.

بداية الخلاف

وكان أدرعي نشر تغريدة يدعو فيها سكان حي الزيتون شمال قطاع غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع، لترد أنغام بتعليق قائلة بالعامية المصرية: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

انتقاد

وأمس، نشر أفيخاي صورة لخبر عن تعليق أنغام، ووجه حديثه إليها قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية"، حسب قوله.

رد أنغام

وردت أنغام: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين ".