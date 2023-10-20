شكرا لقرائتكم خبر عن في الليلة التاسعة للمزاد.. بيع صقرين مقابل 96 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة التاسعة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي بيع صقرين بمبلغ 96 ألف ريال، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

كانت البداية مع شاهين قرناس طرح طريف شمال المملكة، واشترك في طرحه (صيده) 8 طواريح، وبدأت المزايدة عليه بـ30 ألفًا، قبل أن يباع بمبلغ 46 ألف ريال.

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بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الأفلاج لخمسة طواريح، وبيع بمبلغ 50 ألف ريال.

تعزيز موروث الصيد بالصقور

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

ويوفر مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، إذ تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جري طرحه (صيدا أو شبكا) في كل منطقة.

وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.

ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.