شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لتلك المباراة الحماسية بين الفريقين.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجارى في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى المدير الفني نونو سانتو وفريق اتحاد جدة من تحقيق الفوز والانتصار من أجل الحصول على الثلاثة نقاط من أجل القفز في المراكز المتقدمة في دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وتنقل فعاليات مباراة الاتحاد والتعاون عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير فارس عوض.