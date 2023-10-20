شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة العربية والسعودية من معرفة ماهو معلق مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر.

وتنطلق مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة الاتحاد والتعاون

ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعد لعب 9 مباريات حيث حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مباراتين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق التعاون يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة من لعب 9 مباريات حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة معلق مباراة الهلال والخليج اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي

معلق مباراة الاتحاد والتعاون

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي تولى المعلق الكبير فارس عوض على مجريات تلك المباراة.