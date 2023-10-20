شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لا تعوض..الجوازات السعودية توضح طريقة تحويل تأشيرة الزيارة الى إقامة والشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن لقطات مصورة مأخوذة من "كاميرات" مثبتة على رؤوس مسلحين تابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قُتلوا في هجوم السبت 7 أكتوبر الجاري، أظهرت أن المهاجمين كانوا يعرفون كثيرا من المعلومات والأسرار المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، ونقاط ضعفه.

في إحدى اللقطات التي اطلعت عليها الصحيفة -وفق قولها- وتحققت منها خلال إجراء مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين، يتبين أن 10 مسلحين من كتائب القسام -الذراع العسكرية لحماس- كانوا يعرفون بالضبط كيفية العثور على مركز للمخابرات الإسرائيلية، وكيفية الدخول إليه.

وتظهر اللقطات لحظة عبورهم إلى إسرائيل، حيث اتجهوا شرقا على متن 5 دراجات نارية، كل واحدة تحمل مسلحين اثنين.

وبعد كيلومترات عدة، تنحرف المجموعة عن الطريق العام إلى منطقة الغابات، حيث نزلوا خارج بوابة غير مأهولة تقود لقاعدة عسكرية. ثم فجّروا بعدها حاجزا بعبوة ناسفة صغيرة، ودخلوا القاعدة وتوقفوا لالتقاط صورة شخصية جماعية، ثم أطلقوا النار على جندي إسرائيلي، فأردوه قتيلا.

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خريطة بالألوان

وتقول الصحيفة، إنه للحظة، بدا أن المهاجمين غير متأكدين من المكان الذي سيتوجهون إليه بعد ذلك، لكن أحدهم أخرج من جيبه خريطة مفصلة للقاعدة وبالألوان.

ثم جرى بعدها إعادة توجيه المجموعة ليجدوا بابا مفتوحا لمبنى محصن، وبمجرد دخولهم، وصلوا لغرفة مليئة بأجهزة الحاسوب في مركز الاستخبارات العسكرية، وكان هناك جنديان إسرائيليان يحتميان تحت سرير في الغرفة، جرى قتلهما بعد ذلك بالرصاص.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه اللقطات، التي وجدت في الكاميرا المثبتة على رأس أحد مسلحي حماس وقتل فيما بعد في الاشتباكات، توفر تفاصيل وصفتها بالمرعبة، عن كيفية تمكن حماس من مفاجأة أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط والتغلب عليه، يوم السبت قبل الماضي.

وتضيف أنه "من خلال التخطيط الدقيق والمعرفة غير العادية بأسرار إسرائيل ونقاط ضعفها، تمكنت حماس وحلفاؤها من اجتياح جبهة إسرائيل من غزة بعد وقت قصير من الفجر".

وتضيف أن المهاجمين استخدموا طائرات مسيرة لتدمير أبراج المراقبة والاتصالات الرئيسة على طول الحدود مع غزة، مما أثر في أداء الجيش الإسرائيلي.

أهداف محددة

ويقول المسؤولون الإسرائيليون، إن حماس استخدمت متفجرات وجرارات لفتح فجوات في الحواجز الحدودية، مما سمح لـ 200 مهاجم بالتدفق في الموجة الأولى، و1800 آخرين في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وتتابع الصحيفة أن المهاجمين استخدموا الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة، لاجتياح ما لا يقل عن 8 قواعد عسكرية، وشنوا هجمات في أكثر من 15 قرية ومدينة.

الصحيفة أشارت إلى أن الهجوم كان منسقا كما تظهر الوثائق والمقاطع المرئية، حيث عُيّنت فرق من المهاجمين لأهداف محددة.

وأظهرت لقطات من الكاميرات المثبتة على رؤوس المهاجمين، بما في ذلك مقطع مرئي لمداهمة مركز للمخابرات، مسلحين من القسام، من لواء النخبة المدرب تدريبا عاليا، وهم يقتحمون حواجز في قواعد عدة مع ساعات الصباح الأولى.

قلق إسرائيلي

وتنقل نيويورك تايمز عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله، إن المهاجمين عرفوا بالضبط مكان خوادم الاتصالات ودمروها في قواعد عسكرية عدة.

وفي أماكن أخرى، نُشِر مهاجمون آخرون على تقاطعات الطرق الرئيسة لنصب كمين لتعزيزات إسرائيلية، وفقا لأربعة ضباط ومسؤولين كبار.

وتقول الصحيفة، إن الوثائق التي عُثر عليها مع مسلحي القسام والمقاطع المرئية الخاصة بالهجوم والمقابلات مع مسؤولين أمنيين، تُظهر أن المجموعة كان لديها فهم متطور بشكل مدهش لكيفية عمل الجيش الإسرائيلي وتمركز وحدات معينة، وكذلك الوقت الذي سيستغرقه وصول التعزيزات.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه بمجرد انتهاء الحرب، فإنه سيحقق في كيفية تمكن "حماس" من اختراق دفاعاته بهذه السهولة.

ولكن سواء كان هناك إهمال من القوات الإسرائيلية حول ما يتعلق بأسرارها، أو أنها مخترقة من قِبل جواسيس؛ فإن ما كُشِف عنه قد أثار بالفعل قلق المسؤولين والمحللين، الذين تساءلوا كيف يمكن للجيش الإسرائيلي، المعروف بجمع المعلومات الاستخبارية، أن يكشف عن غير قصد كثيرا من المعلومات حول عملياته الخاصة، وفقا للصحيفة.من الأسئلة الشائعة التي يطرحها المواطنون هي الطريقة التي يمكن من خلالها تغيير وضع الزيارة العائلية إلى إقامة، وما هي الرسوم المترتبة على هذا التغيير، بالإضافة إلى الشروط المرتبطة به.

وتؤكد المديرية العامة للجوازات أن التحويل من الزيارة إلى الإقامة ممكن، ولكن هذه العملية تتطلب توافر بعض الشروط والمستندات لضمان القيام بالتحويل بشكل قانوني وصحيح

وقبل انتهاء فترة الفيزا، يمكن بسهولة اتخاذ خطوات لتحويل الزيارة إلى إقامة عبر بوابة وزارة الخارجية السعودية. سوف نوضح لكم في هذه القسم الخطوات السهلة والبسيطة للتحويل: الخطوات الإلكترونية لتحويل الزيارة إلى إقامة: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية "خدمة التأشيرات". تقديم البيانات المطلوبة المتعلقة بالمقيم في المملكة. الضغط على خيار "تعديل الطلب" وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مع رفع صورة شخصية. وأخيراً، الضغط على تعديل البيانات لإتمام الإجراءات بنجاح. المستندات المطلوبة لتحويل الزيارة إلى إقامة: الإجراءات تتضمن تقديم عدد من المستندات لتحويل التأشيرة إلى إقامة، وهذه المستندات تشمل: صورة من تأشيرة الزيارة لأفراد الأسرة. صورة من شهادة الدراسة العليا للمقيم إن وجدت. صورة من السجل التجاري للمؤسسة التي يعمل بها المقيم. تقديم طلب إلى معالي وزير الداخلية لتأكيد التأعتذر، لكن نصك الأخير قد تم قطعه. فيما يلي استكمال المعلومات المطلوبة: تقديم طلب إلى معالي وزير الداخلية لتأكيد التحويل من الزيارة العائلية إلى الإقامة يرجى العلم أن هذه هي الخطوات الأساسية والمستندات المطلوبة, لكن العملية قد تختلف قليلاً بناءً على الظروف الخاصة بك. الرسوم المترتبة على تحويل الزيارة العائلية إلى الإقامة: الرسوم التي يتعين دفعها تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الفيزا والوضع الشخصي للزائر، ولكن بشكل عام، يمكن أن تتراوح الرسوم من بضعة مئات إلى آلاف الريالات السعودية، وللحصول على تفاصيل أكثر دقة، يرجى الاتصال بمكتب الجوازات المحلي أو عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية. يرجى العلم أن هذه المعلومات قد تتغير بناءً على التغييرات في القوانين واللوائح الحكومية السعودية، ولذلك، ينصح بشدة بالتحقق دائمًا من المعلومات الأخيرة من المصادر الرسمية.

الشروط المتعلقة بتحويل الزيارة العائلية إلى الإقامة: على الرغم من أن الشروط قد تختلف بناءً على الظروف الفردية، إلا أن هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها لجميع الأشخاص الذين يحاولون تحويل الزيارة العائلية إلى الإقامة: يجب أن يكون الزائر قد أتم على الأقل 18 سنة من العمر. يجب أن يكون الزائر في حالة صحية جيدة وخالي من أي أمراض معدية.

يجب أن تكون تأشيرة الزيارة العائلية سارية المفعول في وقت تقديم الطلب. يجب أن يتم تقديم الطلب للتحويل من الزيارة العائلية إلى الإقامة قبل نهاية فترة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة. الرجاء ملاحظة أن هذه ليست قائمة شاملة وقد تحتاج إلى تقديم مستندات إضافية أو تلبية شروط إضافية بناءً على الظروف الفردية، ولذلك، من الأفضل دائمًا التحقق من المتطلبات الحالية من خلال المصادر الرسمية.