شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول يوضح الحالات التي يمنع فيها فصل خدمة الكهرباء عن المستهلك..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياه والكهرباء المهندس سعد السلامة ، عن الحالات التي يمنع فيها فصل الكهرباء عن المستهلك .

وقال سعد : “في حالة وجود شكوى من المستهلك على الفاتورة ، فيمنع فصل الكهرباء عنده لأن الشكوى لم يتم البت فيها” .

كما أشار إلى يمنع فصل الخدمة خلال شهر رمضان وفترة اختبارات التعليم العام ، وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية ، بالإضافة إلى منع فصل الكهرباء نهائياً بعد الساعة 12 ظهراً خاصر في فصل الصيف .