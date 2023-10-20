تراند اليوم : طبيب يكشف عن شيء "غير متوقع" يستخدم في الحمام يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور سكوت نوردا، طبيب الطب الوظيفي في ولاية يوتا، أن الستائر البلاستيكية في الحمام يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وأضاف "يستخدم معظم الناس ستارة الحمام البلاستيكية المصنوعة من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC)، دون أي فكرة عن أنها يمكن أن تسبب ليس فقط أشياء مثل الصداع والتهيج، ولكنها قد تساهم أيضا في مشاكل رئيسية مثل العقم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان".وفقا لموقع" NeedToKnowUK: "

وتابع، تطلق من هذه الستائر مواد كيميائية ضارة، والتي تم ربطها بتلف جهاز المناعة، ومشاكل الخصوبة، وأمراض خطيرة أخرى.

ونصح باستبدال الستائر البلاستيكية بستائر مصنوعة من مادة طبيعية قابلة للغسل في الغسالة، مثل القطن أو الكتان.