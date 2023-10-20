تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الحالي عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي سيمبا التنزاني في إفتتاح مشواره دوري السوبر الأفريقي ولقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024.

وتأتي مباريات اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

سيمبا التنزاني X الأهلي – 6 مساء - أون تايم سبورتس



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الأخدود X الفيحاء – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD

التعاون X الاتحاد – 6 مساء - SSC1 SD

الهلال X الخليج – 9 مساء - SSC1 HD

الفتح X أبها – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD



مواعيد مباريات الدوري الإسباني





أوساسونا X غرناطة – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري X طلائع الجيش – 4 مساء

سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء