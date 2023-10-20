شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يعلن عن مكافأة لنادي الخليج حال الفوز على الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، لملاقاة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الهلال، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة بين ناديي الهلال والخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في التاسعة مساء اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن موسم 2023-2024، ويتم بث المباراة عبر فضائية SSC بتعليق فهد العتيبي.



مكافأة ضخمة لنادي الخليج

وأعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المعرةف بانتمائه لنادي النصر، عن تقديمه مكافأة خاصة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج حال الفوز على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الهلال.

وأضاف الصرامي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الديوانية": "صاحب هدف الفوز سيكون له مكافأة خاصة جدا جدا"، دون أن يكشف عن قيمة المكافأة.

وأشار الإعلامي الرياضي النصراوي، عن أمنياته بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الثلاث نقاط على حساب الفريق الأول الكروي بنادي الهلال، مؤكدا على أن الزعيم هو أفضل فريق سعودي.

ترتيب الهلال والخليج في دوري روشن السعودي

ويتزعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطة عن التعاون الوصيف، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي الخليج في المركز الحادي عشر، برصيد 9 نقاط.