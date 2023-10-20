شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يفاجئ نيمار بعد إصابته بالصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، لملاقاة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الهلال، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة بين ناديي الهلال والخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في التاسعة مساء اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن موسم 2023-2024، ويتم بث المباراة عبر فضائية SSC بتعليق فهد العتيبي.

خيسوس يدعم نيمار بعد إصابته بالصليبي

وجه البرتغالي خروخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة مؤثرة إلى البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا المحترف بصفوف الأزرق، بعد إعلان إصابته بالرباط الصليبي في الركبة.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "X" تويتر سابقًا، فيديو يوجه خلاله المدرب البرتغالي رسالة خاصة إلى نيمار.

وقال خيسوس: "نيمار، في هذه اللحظة أعلم إنك لست سعيدا، ونشعر بنفس الألم الذي تشعر به، ولكن حياة اللاعب تحتوي على تلك الأحداث".

وتابع مدرب الهلال: "ستكون أقوى، أنت لاعب كبير، وصاحب عقلية قوية، ننتظرك، ونرسل لك جميعا أحضانا، من الفريق ومن المدرب الذي يقدرك ويحبك كثيرا".



ترتيب الهلال والخليج في دوري روشن السعودي

ويتزعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطة عن التعاون الوصيف، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي الخليج في المركز الحادي عشر، برصيد 9 نقاط.