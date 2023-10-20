تراند اليوم : قال إن أجسام العارضات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.. الضبعان: أوقفوا التكميم فالبدناء "مرحون"!

صحيفة الخليج 365: قال الكاتب منصور الضبعان: الإشكالية الكبرى أن السمنة تسبب الاكتئاب، والاكتئاب يؤدي إلى السمنة!، لذا تعد النساء الأكثر تعرضا لمرض السمنة في الشرق الأوسط والشمال الإفريقي بنسبة 26%، حيث يصابن بالاكتئاب لأنهن الأشد حرصا على الجسم المثالي، والرشاقة، ولكن وسائل الإعلام زادت الطين بلة.

الجسم المثالي

وأكد في مقالته في صحيفة "الوطن"، الجمعة أن وسائل الإعلام قدمت عارضات الأزياء بعملهن الذي يعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، ونحولهن «المرضي»، كأيقونة للجسم المثالي، مما سبّب اضطرابا وحزنا إضافيا لنساء الشرق الأوسط، والخليج.

عمليات التكميم

وأضاف: عمليات التكميم بمخاطرها من نزيف وجلطات وتسربات من الجزء المستأصل من المعدة، وانسداد، وسوء تغذية، وإيجابياتها القليلة، تنقل المريض من حياة إلى حياة، حياة طويلة من القيود والألم، مطالبا بالتوقف عن «التكميم»، مع اتباع تظاما غذائيا صارما، وبرنامجا رياضيا متزنا، بدلا من خوض معارك الحياة بنصف معدة.. ومزاج حاد، على حسب تعبيره.

الشعور السلبي

ونوه إلى أن "البدناء" مرحون، لأنهم يحاولون الحصول على «التقبّل» أولا، وثانيا للتخلص من الشعور السلبي الذي شكّلته هذه الأطنان من «الدهون».