تراند اليوم : الكشف عن وجبة الإفطار الأساسية لرجل بريطاني يبلغ من العمر 107 أعوام

ترجمة حصرية: كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وجبة الإفطار الأساسية لأكبر رجل معمر من مدينته بريستول البريطانية يبلغ من العمر 107 أعوام.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن وجبة الإفطار هي سر لحياته الطويلة ويصنف في الترتيب 12 ضمن أكبر معمر في بريطانيا.

وليونارد هاوز، من مولود عام 1916، خدم في الحرب العالمية الثانية وشهد خمسة ملوك مختلفين خلال حياته.

وقالت زوجة ابنه، كارول هاوز إن ما ساعده على العيش مثل هذه الحياة الطويلة: "إنه يعتمد في حياته الطويلة على تناول القمح المبشور مع الحليب كامل الدسم لأطول فترة ممكنة".

وكانت كعكة عيد ميلاده هذا العام عبارة عن كعكة مع السمك ورقائق البطاطس والبازلاء الطرية المصنوعة من الثلج، وهي وجبته المفضلة.

يذكر أن هاوز حصل على وظيفة في عام 1937 بشركة Post Office Telephones، حيث سيعمل لمدة 44 عامًا ثم تقاعد في عام 1981 عن عمر يناهز 65 عامًا - بعد أن أصبحت الشركة معروفة باسم شركة الاتصالات البريطانية.