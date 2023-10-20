تراند اليوم : شاهد: مشاجرة بالأيدي بين شرطي أمريكي وقائد مركبة تنتهي بمقتل الأخير

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو، شرطي أمريكي يطلق النار على سائق سيارة ويرديه قتيلا بعد شجار عنيف بينهما على أحد الطرق في جورجيا.

وأوضح الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شرطي أمريكي يقتل سائق السيارة ليونارد آلان كيور البالغ من العمر 53 عامًا أثناء توقف حركة المرور.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيور كان يسير بسيارته بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، وتم إيقافه من قبل الشرطي الذي أمره بالخروج من سيارته ووضع يديه على الجزء الخلفي من مركبته.

وظهر كيور رافعا إحدى يديه في الهواء، مما دفع الشرطي إلى صعقه بالصعق الكهربائي، ثم تأرجح على عليه ودخل الثنائي في مشاجرة عنيفة انتهت بمقتل السائق.