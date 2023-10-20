شكرا لقرائتكم خبر عن إنفراجة في الهلال قبل مواجهة الخليج والسبب نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، لملاقاة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الهلال، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

خبر سار لنادي الهلال بعد إصابة نيمار بالصليبي

أكد المستشار القانوني أحمد الأمير، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم بتعويض الهلال بمبلغ مالي بعد تعرض البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر المستشار القانوني أحمد الأمير، صورا من "برنامج حماية الأندية التابع للفيفا"، وعلق عليها قائلًا: " سوف تتحمل (فيفا)، رواتب نيمار لمدة سنة كاملة (٣٦٥) يوم، وذلك من خلال برنامج الفيفا لحماية الأندية، ولكن على الهلال أن يقوم برفع طلب للاتحاد الدولي خلال ٢٨ يوما من الإصابة وذلك حسب الإجراءات المتبعة في البرنامج".

وتابع الأمير، قائلا: "ولكن بحد أقصى 9 مليون دولار تقريبا في السنة".

وواصل: "غير صحيح يصل الحد الاعلى ٨٠ مليون يورو"، مستندا إلى بنود "برنامج حماية الأندية التابع للفيفا"،.



يذكر أن، تقارير فرنسية قد أشارت في وقت سابق أن عقد البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مع نادي الهلال يبلغ 80 مليون يورو.

ويتزعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطة عن التعاون الوصيف، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي الخليج في المركز الحادي عشر، برصيد 9 نقاط.