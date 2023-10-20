شكرا لقرائتكم خبر عن والد أنور الغازي يثير الجدل بعد قرار إيقاف نجله لدعمه القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد محمد الغازي، والد اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي، أن نجله تأثر بشكل كبير بعد قرار مسئوولي نادي ماينز الألماني بوقفع لأجل غير مسمى، بعد تضامنه مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي.

والد الغازي: أنور بكي كثيرًا وتأثر بشدة

وقال والد الغازي في تصريحات صحفية نقلها موقع البطولة المغربي:" أنور أخبرني بأنه تأثر بشدة، وبكى كثيرًا، لقد اجتمع مع إدارة نادي ماينز، وأخبرهم رفضه التراجع عن التضامن مع أطفال غزة».

وتابع والد النجم الهولندي: "لقد عاد نجلي من جديد مع أسرته الصغيرة إلى هولندا، بعدما علم بخبر إيقافه من إدارة النادي.

وواصل الغازي:" الوضع بين نجلي والنادي الألماني وصل إلى طريق مسدود، لأن أنور لم يوافق للخروج بفيديو يعتذر فيه عن موقفه».

وأضاف:" أنور تلقى العديد من العروض في الخليج، وأبرزهم من الدوري القطري، عقب انتشار خبر إيقافه من إدارة نادي ماينز الألماني، بعد دعمه الكبير لفلسطين».

وأختتم محمد الغازي تصريحاه قائلًا:" أنور يتحلى بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما أشادت الدول العربية والإسلامية بموقفه، فهو لم يكترث لقضية الطرد من فريقه، لأن المواقف الرجولية يلزمها بعض التضحيات".

ماينز يعلن إيقاف أنور الغازي

وكانت إدارة نادي ماينز الألماني، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، إيقاف أنور الغازي لأجل غير مسمى، بعدما نشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»، رسالة أكد خلالها دعمه الكبير للقضية الفلسطينية من جرّاء العدوان الغاشم على قطاع غزة.