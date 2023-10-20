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فتاة عن تقدير الموظف: إذا ما عندك نظام بونس اخترعه! .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لفتاة تحدثت خلاله عن أهمية تقدير الموظف والنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك؛ تفاعلًا كبيراً

وقالت الفتاة خلال المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع :” كلمة شكرا، يعطيك العافية، ماقصرت هذا من الذوق و ليس من التقدير، لأن التقدير معناه لا تجحد”

وأضافت ” لما الموظف يشتغلك شغل كويس ليس من مهامه لاتجحد،كلمة يعطيك العافية من الذوق، التقدير يكون مالي وإذا ما عندك نظام بونس اخترعه”.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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