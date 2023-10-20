شكرا لمتابعة خبر عن فتاة عن تقدير الموظف: إذا ما عندك نظام بونس اخترعه! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لفتاة تحدثت خلاله عن أهمية تقدير الموظف والنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك؛ تفاعلًا كبيراً

وقالت الفتاة خلال المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع :” كلمة شكرا، يعطيك العافية، ماقصرت هذا من الذوق و ليس من التقدير، لأن التقدير معناه لا تجحد”

وأضافت ” لما الموظف يشتغلك شغل كويس ليس من مهامه لاتجحد،كلمة يعطيك العافية من الذوق، التقدير يكون مالي وإذا ما عندك نظام بونس اخترعه”.