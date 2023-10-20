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تراند اليوم : وفاة لاعب كمال الأجسام البرازيلي "كريستيان فيغيريدو" عن عمر يناهز 29 عاماً

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صحيفة الخليج 365: غيب الموت لاعب كمال الأجسام البرازيلي كريستيان فيغيريدو، عن عمر ناهز 29 عاما، وذلك بعد مضاعفات ظهرت عليه أثناء خضوعه لعملية جراحية في الكبد.

سكتة دماغية

ومن جهته، أوضح لاعب كمال الأجسام ريكاردو مارتينز كوريا، صديق فيغيريدو، أن فيغيريدو تعرض لسكتة دماغية أدت إلى وفاته المفاجئة.

عملية جراحية

وأشار:"كان من المفترض أن تكون عملية جراحية بسيطة، ولكن كانت هناك مضاعفات أدت إلى إصابة فيغيريدو بسكتة دماغية".

نوبة قلبية

وتابع: "لقد حاولوا الأطباء إنقاذ فيغيريدو ومنع النزيف من التفاقم ثم أُصيب بنوبة قلبية غير عادية ثم أصيب جسده بالصدمة، ولم يكن بوسع الأطباء فعل أي شيء لإنعاشه".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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