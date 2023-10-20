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السعودية | ضبط مروّج بحوزته مخدرات وأسلحة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قبضت شرطة محافظة ضرية بمنطقـة القصيم، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، علـى مواطن، اتخذ منزلًا وكرًا لترويج مادة “الإمفيتامين” المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزة المقبوض عليه، مبالغ مالية، وأسلحة نارية وذخيرة حية، ومناظير ليلية، ومسروقات تنوعت بين بطاريات وكيابل ومولد كهربائي، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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