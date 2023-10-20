شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت هذه العلامات على "الفتاة السعودية" لا تتزوجها أبدًا مهما كان جمالها أو بلغ نسبها.. تحذير! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الزواج هو سنة الله تعالى والتى شرعها للإنسان منذ بدء الخليقة، حيث المودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين، وكثرت فى عصرنا الحالى عديد من المشكلات التى تنجم عن سوء الاختيار بين الطرفين، وربما فى الماضى كانت حياة الناس أسهل مما هى عليه الآن، وكان الحكماء كثيرى الحديث والنصائح عن الزواج والارتباط. يحكى عن أحد الأعراب نصيحة وجهها لإبنه المقبل على الزواج فقال له ما يلى : من هنّ هؤلاء النسوة اللاتى ذكرهن ذلك الأعرابى في مقولته :

1- المرأة المنانة: هى المرأة دائمة التذكير لزوجها بانها منت عليه عندما كان فى ضيق مالى، وأعطته مالها او ساعدته فى مشكلة ما وقع فيها من قبل حيث تمنّ عليه وتداوم على تذكيره بمساعدة ابيها او احد افراد عائلتها لزوجها فى يوما ما … فابتعد فورا عن الزواج بها. 2- المرأة الأنانة : هى المراة التى تشكو بشكل دائم من الألم والأنين وأوجاع الأمراض ولا تكون مريضة من الاساس فحتما عزيزى الرجل ستمل منها لكثرة كذبها بشأن امراض لا توجد بها .

3- المرأة الحنانة: هذه المرأة لا تعرف بأن الزواج يعنى الإستقرار وتجدها دوما تحن لأهلها كثيراً وتود الذهاب إليهم متناسية بأن بيتها الاساسى مع زوجها واولادها ولا اعنى بانك تقطعها من اهلها لكن ما اعنيه انها تود باستمرار وبشكل مفرط تحن وتود الذهاب الى اهلها. 4 – المرأة الحداقة : هى المرأة التى سترهقك ماديا فتجدها تحدق وتنظر دوماً الى ما فى يد غيرها وتجبرك على الإتيان بمثل ما هو موجود عند غيرها وهذه المرأة لن تشبع ابدا وستستمر دوما فى الفرض عليك بشراء مثل ما يمتلكه غيرها .

5- المرأة البراقة: وهى المرأة كثيرة التزين والاهتمام بمظهرها بشكل مفرط لا لإسعاد زوجها وانما لاغترارها بجمالها او اظهاره للناس حتى يتحدث الجميع عن جمالها فلا تتزوج مثل هذه النساء اطلاقا .