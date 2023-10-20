شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عادات غذائية تؤدي إلى الصلع وتساقط الشعر للرجال والنساء.. وابتعد عنها فوراً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فقدان الشعر ليس أمرًا غير مألوف لدى الرجال والنساء، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص يمكن أن يكون مؤلمًا. يمكن للأشخاص فقدان ما بين 50 و 100 شعرة في اليوم، ولكن لن يلاحظ الكثيرون حدوث ذلك.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن تساقط الشعر ليس سببًا للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية. وتضيف أن الطبيب العام يجب أن يكون قادرًا على إخبارك بسبب تساقط شعرك من خلال النظر إلى شعرك. بالنسبة للنساء الأكبر سنًا، فإن التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث يمكن أن تساهم أيضًا في تساقط الشعر. إذا كان تساقط الشعر اليومي أكثر من 100 شعرة في اليوم، فقد يحدث ترقق تدريجي. وغالبًا ما يصبح هذا ملحوظًا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة عندما يتباطأ نمو الشعر.

على الرغم من أن الشعر يأتي بأشكال مختلفة وقد يختلف من شخص لآخر، إلا أنه مصنوع إلى حد كبير من نفس المواد.

وفقًا لمؤسسة Manipal Health Enterprise، هناك عدد من عادات الأكل التي يمكن أن "تؤدي إلى تساقط الشعر المفرط". تقول المؤسسة إن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين يمكن أن يسبب تساقط الشعر. ويمكن الحصول على البروتين من العدس والسبانخ والفول والتوفو كمصادر للبروتين.

تشير الدراسات إلى أن فيتامين أ ضروري لصحة الشعر والبشرة. ومع ذلك ، يجب أن يتم استهلاكه بشكل معتدل ، حيث إن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه. لذا ، يجب أن يتم تناوله بحذر وفقًا للجرعات الموصى بها.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتم الاهتمام بمستويات الكالسيوم في الجسم ، حيث إن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى ضعف الشعر وتكسره ، بالإضافة إلى آثار ضارة على الأظافر. لذا ، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والزبدة والجبن والسمك والبروكلي والبقوليات.

من الجدير بالذكر أن فقدان الوزن واستعادته بشكل متكرر يمكن أن يؤثر على صحة الشعر ويجعله هشًا وتالفًا. لذا ، يجب أن يتم تناول الطعام بشكل منتظم ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة الشعر.

ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات المتاحة لعلاج تساقط الشعر ، بالإضافة إلى إجراء تغييرات على نظام الغذاء. فمن المعروف أن فيناسترايد ومينوكسيديل هما العلاجان الرئيسيان لصلع النمط الذكوري. ويمكن استخدام المينوكسيديل أيضًا لعلاج الصلع الأنثوي النمطي. ومع ذلك ، يجب على النساء عدم استخدام فيناسترايد بدون استشارة الطبيب.

وفيما يتعلق بالنساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر في فترة ما قبل انقطاع الطمث ، يجب عليهن أن لا يتناولن أدوية لعلاج تساقط الشعر دون استشارة الطبيب واستخدام وسائل منع الحمل المناسبة. فالعديد من الأدوية المستخدمة لعلاج تساقط الشعر ليست آمنة للحوامل أو النساء اللواتي يرغبن في الحمل.

وفي حالة عدم توفر العلاجات المناسبة ، يمكن للأشخاص اللجوء إلى ارتداء الباروكات كحلاً مؤقتًا. وتتوفر بعض الباروكات في الخدمة الصحية الوطنية NHS ، ولكن قد يلزم دفع تكاليفها إذا لم يكن المريض مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية.

وفي النهاية ، يجب أن يتم التوعية بأن بعض أنواع تساقط الشعر ، مثل الصلع الذكوري والأنثوي ، هي حالات دائمة وصعبة العلاج. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 40 بالمائة من النساء اللواتي يبلغن من العمر 70 عامًا أو أكثر يعانين من الصلع الأنثوي. لذا ، يجب أن يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل متكامل وباستشارة الأطباء المتخصصين.

تعتبر الثعلبة الأندروجينية من أشكال تساقط الشعر الشائعة لدى الرجال والنساء في جميع الأعمار. إذا كنت تشعر بالقلق بسبب فقدان الشعر، فقد يكون من الممكن أن يساعدك طبيبك في الحصول على بعض الاستشارة والمساعدة.

هناك أسباب مختلفة لتساقط الشعر، بما في ذلك المرض والتوتر وفقدان الوزن وبعض علاجات السرطان ونقص الحديد.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة على وجود حالة طبية، لذا إذا كنت تعاني من فقدان مفاجئ للشعر أو بدأت تلاحظ ظهور بقع صلعاء، فمن المستحسن استشارة طبيبك.

تقترح Mayo Clinic بعض النصائح فيما يتعلق بالعناية بالشعر، حيث تقول: "يمكنك تجربة طرق مختلفة للعناية بالشعر للعثور على الطريقة التي تجعلك تشعر بتحسن في شكل شعرك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام منتجات تصفيف الشعر التي تضيف حجمًا، أو تلوين الشعر، أو اختيار تسريحة تقلل من وضوح الجزء المتساع، أو استخدام الشعر المستعار أو وصلات الشعر. تعامل دائمًا بلطف مع شعرك".

مع التقدم في العمر، يصبح لدينا اتجاه لأن تصبح ألياف الشعر أكثر رقة وقصر، وقد نعاني من تساقط الشعر أو الشيب.

تقول عيادة كليفلاند: "إذا كان الجزء من شعرك يتسع، أو لاحظت ظهور بقع صلعاء، أو تساقط أكثر من 125 شعرة يوميًا، فقد تعاني من تساقط الشعر وتحتاج إلى زيارة طبيب أمراض الجلدية".