شكرا لقرائتكم خبر عن "تعرف على الفئات الأربعة الممنوعة من شرب المشروبات الغازية الدايت!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

للمشروبات الغازية شعبية كبيرة بين الكثير من الأشخاص، ويفضل البعض المشروبات الغازية "الدايت" كبديل صحي نسبيًا لاحتوائها على سكر قليل أو بدون سكر. وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين بأن المشروبات الغازية الدايت أكثر صحية، إلا أنه يجب على بعض الأشخاص تجنبها تمامًا.

وفقًا لموقع "Eat This Not That"، ينبغي على الفئات التالية تجنب المشروبات الغازية الدايت:

1. الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث تعتبر المياه الغازية وصودا الدايت من المشروبات المعروفة بتهيج الأمعاء، وبالتالي يجب على مرضى متلازمة القولون العصبي تجنبها.

2. مرضى الصداع النصفي أو الصداع المزمن، حيث يمكن أن تكون المحليات الصناعية المستخدمة في المشروبات الغازية الدايت سببًا محتملاً للصداع النصفي وتفاقم الصداع المزمن.

وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، هناك أربع فئات من الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى تجنب تناول المشروبات الغازية الدايت:

1. مرضى الصداع النصفي: يعرف أن المشروبات الغازية قد تحتوي على مادة "التيرامين" التي قد تسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص. لذا قد يحتاج مرضى الصداع النصفي إلى تجنب تناول المشروبات الغازية الدايت.

2. مرضى الحساسية أو الربو: قد تحتوي المشروبات الغازية على مواد كيميائية مثل الصوديوم بنزوات والمحليات الاصطناعية التي قد تسبب تفاعلات حساسية أو تفاقم أعراض الربو. لذا ينصح مرضى الحساسية أو الربو بتجنب تناول المشروبات الغازية الدايت.

3. مرضى الحموضة المعوية: يعرف أن المشروبات الغازية مثل الصودا تضعف القدرة على إغلاق العضلة العاصرة للمريء السفلي، مما يؤدي إلى انعكاس الحمض إلى المريء ويسبب حرقة المعدة، لذا قد يرغب مرضى الحموضة المعوية في تجنب المشروبات الغازية الدايت.

4. مرضى السكري أو الذين يعانون من مقدمات السكري: على الرغم من أن مرضى السكري قد يتجنبون المشروبات الغازية بشكل عام، فإن المشروبات الغازية الدايت لا تحتوي على سكر أو تحتوي على كميات منخفضة من السكر. وينبغي على مرضى السكري أو الذين يعانون من مقدمات السكري أن يكونوا حذرين عند تناولها، حيث يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم. ويؤكد الأطباء أنه في حالة تناول المشروبات الغازية الدايت بشكل معتدل وكجزء من نمط حياة صحي عام، فإنها غالبًا لن تسبب مشاكل صحية كبيرة. ومع ذلك، ينصح دائمًا بتناول الماء كمشروب أساسي وتقليل استهلاك المشروبات الغازية بشكل عام.

بالتالي، يجب على هذه الفئات الأربعة أن تكون حذرة وتجنب تناول المشروبات الغازية الدايت.