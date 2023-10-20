شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستهين فيها ..علامات مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البروستاتا منها المشاكل الجنسية ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين صفوف الرجال، يتكون في غدة البروستاتا وهي الغدة المسؤولة عن انتاج السائل المنوي عند الرجال.

ويساهم الكشف المبكر في رفع فرص الشفاء، وفيما يلي أهم العلامات المبكرة التي تكشف الإصابة بسرطان البروستاتا





1- مشاكل في المسالك البولية:

تعتبر مشاكل المسالك البولية من الأعراض الشائعة، لأن البروستاتا تقع تحت المثانة، وبسبب هذا الموقع ، إذا ظهر ورم في البروستاتا ، فقد يضغط على المثانة أو مجرى البول ويسبب مشاكل.

يمكن أن تشمل المشاكل البولية ما يلي:

الحاجة المتكررة للتبول.

نزيف أثناء التبول.

2- مشاكل جنسية:

قد يكون ضعف الانتصاب من أعراض سرطان البروستاتا وتسمى هذه الحالة أيضاً بالعجز الجنسي، وهي تجعلك غير قادر على الانتصاب والحفاظ عليه.

3- ألم وخدر:

عندما ينتقل سرطان البروستاتا ، ينتشر غالباً إلى العظام، وهذا يمكن أن يسبب الألم في الحوض، الصدر، لكن إذا انتشر السرطان إلى النخاع الشوكي ، فقد تفقد الإحساس بساقيك ومثانتك.

4- دم في البول أو السائل المنوي:

قد يشير الدم في مجرى البول إلى الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يصبح لون البول وردياً أو أحمراً أو يشبه لون الصودا اعتماداً على كمية خلايا الدم الحمراء في مجرى البول.

كما يمكن أن يؤدي وجود ورم في غدة البروستاتا إلى تمزق جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور الدم في السائل المنوي.

وللوقاية من سرطان البروستاتا من المهم اتباع النصائح التالية

– الإقلاع عن التدخين: يقلل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

– اتباع نظام غذائي صحي: قد تساعد بعض الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بما في ذلك: الطماطم، البروكلي، اللفت، الأسماك، الصويا، الزيوت التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل زيت الزيتون.

– تجنب بعض الأطعمة: تشير الأدلة إلى أن هناك بعض الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، مثل : الحليب، منتجات الألبان،

الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية، اللحوم الحمراء، اللحم المشوي.

– ممارسة التمارين الرياضية: يمكن أن تساهم التمارين الرياضية في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

كما يمكن أن تساعدك أيضاً على إنقاص الوزن، وهذا أمر أساسي لأن الأبحاث أظهرت أن السمنة عامل خطر للإصابة بسرطان البروستاتا.