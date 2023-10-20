"اكتشفوا سر الشفاء من البلغم ومشاكل الصدر في هذه العشبة الصغيرة ذات المفعول الكبير"

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عدن - ياسمين التهامي -

البابونج هو عشبة يستخدمها البعض لعلاج مشاكل البلعوم في فصل الشتاء، ولكن هناك فوائد أخرى لهذه العشبة التي يجب ألا نغفلها. فهو يعتبر علاجًا فعالًا لمشاكل الصدر والبلغم، وهو من الأعشاب التي لها فوائد عديدة ولا تسبب أي آثار جانبية تؤثر على صحة الفرد.

لا يُفضل تناول البابونج للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، خاصة في الشهور الأولى، بسبب عدم وجود دراسات كافية حول تأثير شرب البابونج على الجسم. ولكن يمكنك استخدام البابونج كعلاج طبيعي لمشاكلك الصحية.

يساعد شرب البابونج على تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال تحفيز خلايا البنكرياس على إفراز هرمون الأنسولين في الدم. وفيما يلي بعض فوائد البابونج:

يمتلك البابونج القدرة على علاج مشاكل العظام، خاصة لأولئك الذين يعانون من هشاشة العظام. كما يمكن لشرب البابونج أن يعمل على تثبيط نمو الأورام السرطانية، خاصة سرطان الجلد وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي، حيث يعمل على قتل الخلايا السرطانية.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك البلعوم، يمكنك تناول كوب من البابونج يوميًا، حيث يعمل كمضاد للالتهابات.

يعمل شرب البابونج أيضًا على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان والرغبة في القيء والإمساك وعسر الهضم.

البابونج يعمل أيضًا على تقليل مستوى التوتر والعصبية، مما يجعل الفرد أقل عرضة للإصابة بالأمراض العصبية. يحتوي البابونج على مادة الأبيجينين التي تساعد في تحقيق ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البابونج على مركبات مضادة للالتهاب التي تساعد في تخفيف التهابات الجهاز التنفسي وتقليل الاحتقان في الصدر.

يعتقد أيضًا أن شرب شاي البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف السعال الناتج عن التهاب الحلق والصدر.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم البابونج في تخفيف تكوين البلغم وتسهيل إخراجه، مما يساعد على تنظيف الجهاز التنفسي.