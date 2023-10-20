تراند اليوم : شاهد .. بايدن في أول ظهور بعد عودته من تل أبيب: سأطلب من الكونغرس تمويلاً "عاجلاً" غير مسبوق لمساعدة إسرائيل

صحيفة الخليج 365: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب مساء الخميس أنّه سيطلب من الكونغرس اليوم الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتيه الأساسيتين".

استثمار ذكي

وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة. يساعدنا في إبقاء القوات الأميركية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا".

حماس وبوتين

وسعى بايدن في كلمته إلى الربط بين مسلحي حماس في قطاع غزة وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأت قواته عمليات عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال "حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما يشتركان في أمر: كلاهما يريد القضاء على ديمقراطية مجاورة".

مصلحة حيوية

وحذّر بايدن من أنّ كلاًّ من حركة حماس وروسيا تسعى "للقضاء على ديموقراطية مجاورة"، مؤكّداً أنّ تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا يمثّل مصلحة حيويّة للولايات المتّحدة.

جاء خطاب بايدن بعد حوالي 20 ساعة من عودته من رحلة سريعة لإسرائيل لإبداء التضامن الأميركي معها بعد الهجوم الذي شنته حماس عليها في السابع من أكتوبر.