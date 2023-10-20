شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر وولي عهد الكويت يصلان إلى المملكة للمشاركة في قمة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وصول أمير قطر إلى الرياض

أيضا كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين المنطقة.

كما استقبله صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وصول ولي عهد الكويت إلى الرياض

كما وصل إلى الرياض سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

كما حضر في استقباله كذلك صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.