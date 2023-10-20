شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وقال: يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم في المملكة حيث نسعد بعقد هذه القمة تكريسا للعلاقات بين دول الخليج والآسيان.

نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين

وعن غزة، أضاف سمو ولي العهد: "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء".

وقال: نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.

العلاقات الاقتصادية مع دول رابطة الآسيان

وعن العلاقات الاقتصادية مع دول رابطة الآسيان، أوضح أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها.

وأوضح أنه "في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات".

وثمّن سمو ولي العهد إعلان دول رابطة الآسيان دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.

تحقيق أقصى استفادة مشتركة

وذكر أن "دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا".

وأكد: "نتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية".