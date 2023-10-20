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ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركة في قمة الرياض بين الخليج وآسيان .. فيديو والصور

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الرياض - علي القحطاني - استقبل سمو ⁧‫ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ‬⁩ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة اليوم الجمعة .

والتقط ولي العهد‬⁩ وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان الصور التذكارية قبيل بدء القمة.

ويأتي انعقاد القمة في ظل ازدياد الاهتمام والتنافس الإقليميَين والدوليَين من قبل القوى العظمى على منطقة جنوب شرقي آسيا؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيوستراتيجية.

ومن المتوقع أن تُثمر القمة عن رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة على صعد عدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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