شكرا لمتابعة خبر عن كلمة ولي العهد على هامش قمة الرياض بين الخليج وآسيان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأس سمو ⁧‫ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان،‬⁩ قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

وقال ولي العهد في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية ورابطة الآسيان: يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم في المملكة حيث نسعد بعقد هذه القمة تكريسًا للعلاقات بين دول الخليج والآسيان.”

وأضاف سموه : يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.

وتابع :” نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة”، مُشيرًا إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.

وواصل :” صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها، لكننا نتطلع في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة في جميع المجالات .”

واستطرد : “في هذا الصدد نثمّن إعلان دولكم دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، مُضيفًا :”دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا.

وأكد ولي العهد في كلمته أن المملكة تتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية.