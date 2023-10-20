انت الان تتابع 16 صحافياً فلسطينياً قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قُتل 16 صحافياً فلسطينياً من جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وأفادت النقابة، ومقرها رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في بيان، عن "استشهاد 16 من الصحافيين الفلسطينيين.. فيما أُصيب العشرات" بجروح.

كانت هذه تفاصيل خبر 16 صحافياً فلسطينياً قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.