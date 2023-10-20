إسرائيل تخلي سفاراتها في البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 10:07 صباحاً

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أخلت سفاراتها بعددٍ من دول المنطقة، منها: البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا. وكانت إسرائيل قد طلبت من مواطنيها، الأربعاء، مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن بعد مظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة عقب قصف مستشفى المعمداني، كما أجلت موظفي سفارتيها في المغرب ومصر. وبرّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب المغادرة بـ"تزايد التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج"، محذراً الإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

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