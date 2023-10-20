انت الان تتابع واشنطن.. معظم الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي يعارضون تقديم مساعدات إضافية وأسلحة لإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

يعتقد 53 في المئة من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة إرسال أسلحة وإمدادات إضافية إلى إسرائيل، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، بالتعاون مع شركة يوغوف البريطانية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 56 في المئة من الأمريكيين لا يوافقون على نهج بايدن في التعامل مع الصراع.

ويعتقد 61 في المئة من الديمقراطيين أن على بايدن، بذل مزيدٍ من الجهد من أجل حل سياسي.

شارك في الاستطلاع 1878 شخصاً في الولايات المتحدة في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2023.

وأبدى الموظفون الحكوميون ضيقاً متزايداً بسبب الدعم المُطلق لإسرائيل وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأرسل أكثر من 400 موظف في الكونجرس، معظمهم من اليهود والمسلمين، رسالة مفتوحة دون الكشف عن هوياتهم، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

أشاروا إلى أنهم "منزعجون للغاية لأن مظاهر الإنسانية في التعامل مع الأزمة عقب هجوم حماس لم تطبق على الشعب الفلسطيني".

وأكّد مسؤول أمريكي أن مسؤولي وزارة الخارجية يعدون رسالة داخلية موجهة إلى قيادة وزارة الخارجية تنتقد نهج إدارة بايدن تجاه حرب إسرائيل على غزة.