انت الان تتابع تحذير طبي.. النوم أقل من 5 ساعات وأكثر من 9 ساعات يزيدان خطر الإصابة بالاكتئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 10:23 صباحاً

كشفت دراسة طبية حديثة أن النوم لمدة أقل من خمس ساعات في الليل يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم ميلٌ وراثي أقوى للنوم لفترات قصيرة -أقل من خمس ساعات في الليل- كانوا أكثر عُرضة لظهور أعراض الاكتئاب على مدى 4 إلى 12 عاماً، وذلك وفقاً للدراسة التي قادها باحثو جامعة كوليدج لندن. واستخدم الباحثون البيانات الوراثية والصحية من 7146 شخصاً وكان متوسط أعمارهم 65 عاماً، حيث أظهر تحليل البيانات الوراثية والصحية أن النوم القصير كان مرتبطاً بظهور أعراض الاكتئاب، مثل الشعور بالحزن أو الوحدة. وكشفت الدراسة ذاتها أيضاً عن وجود رابطة بين النوم الطويل وظهور أعراض الاكتئاب، حيث أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات معرّضون للاكتئاب، لكن بنسبة أقل من الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات. وقالت الباحثة الرئيسية أوديسا هاميلتون؛ من معهد البيئة والصحة في جامعة كوليدج لندن: "لدينا سيناريو الدجاجة والبيضة بين مدة النوم غير المثلى وأعراض الاكتئاب، حيث يحدثان في كثير من الأحيان معاً، لكن أيهما يأتي أولاً غير محسوم تماماً، إلا أن الأرجح أن أعراض الاكتئاب تظهر أولاً".

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